В Тазовском районе более 40 волонтеров получили награды за вклад в развитие добровольчества

Фото: личная страница Василия Паршакова в соцсети

Глава Тазовского района Василий Паршаков вручил награды за вклад в развитие добровольчества более 40 волонтерам. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

- Ежегодно, уже 10 лет подряд, мы чествуем наших общественников и добровольцев! С радостью хочу отметить, что с каждым годом ряды волонтеров пополняются! Вручил награды более 40 волонтерам из каждого поселения нашего района, - написал чиновник.

Также он отметил, что волонтеры - это люди с открытой душой и большим сердцем, готовые прийти на помощь в трудную минуту и сделать мир лучше, добрее! Они помогают тем, кому действительно нужна поддержка, тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.