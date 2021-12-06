Глава Красноселькупского района привез коробки с фруктами в «красную зону» больницы

Фото: личная страница Юрия Фишера в соцсети

Глава Красноселькупского района Юрий Фишер привез коробки с фруктами в «красную зону» центральной больницы. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

- Привез коробки фруктов в «красную зону» нашей больницы. Сейчас здесь находятся 14 пациентов с диагнозом COVID-19. Все с легкой и средней тяжестью течения заболевания. Подкрепить лечение витаминами - точно не лишнее, - написал чиновник.

Отметим, что в минувшее воскресенье, 5 декабря, в муниципалитете отметили День добровольца. Таким образом Юрий Фишер внес свой вклад в скорейшее выздоровление земляков.