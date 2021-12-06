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Общество6 декабря 2021 3:16

Глава Красноселькупского района привез коробки с фруктами в «красную зону» больницы

Внутри находилось много вкусного
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Юрия Фишера в соцсети

Фото: личная страница Юрия Фишера в соцсети

Глава Красноселькупского района Юрий Фишер привез коробки с фруктами в «красную зону» центральной больницы. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

- Привез коробки фруктов в «красную зону» нашей больницы. Сейчас здесь находятся 14 пациентов с диагнозом COVID-19. Все с легкой и средней тяжестью течения заболевания. Подкрепить лечение витаминами - точно не лишнее, - написал чиновник.

Отметим, что в минувшее воскресенье, 5 декабря, в муниципалитете отметили День добровольца. Таким образом Юрий Фишер внес свой вклад в скорейшее выздоровление земляков.