Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде открыли каток на озере Лебяжье. Как рассказал глава города Алексей Титовский, он будет работать по будням в вечернее время и в выходные дни с 10:00 до 22:00.

- Здесь есть отапливаемый павильон, где можно переобуться, установлен световой фонтан и работает фуд-трак с горячими напитками. Последнее очень актуально, так как на улице стоит сильный мороз, - добавил градоначальник.

Напоминаем, что площадь катка составляет 40 на 60 метров. Так что места там хватит для всех любителей активного отдыха.