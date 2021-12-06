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Общество6 декабря 2021 1:42

Погода на Ямале на 6 декабря: до -41 градуса

Слабый ветер
Марина Прохорова
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Погода на Ямале на 6 декабря

Погода на Ямале на 6 декабря

Фото: Вера Зенина

В понедельник, 6 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, вечером - снег. Днем -19, ночью -13. Ветер 6-9 м/с.

Надым: пасмурно. Днем -32, ночью -20. Ветер 7-9 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем -34, ночью -33. Ветер 2-3 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -30, ночью -25. Ветер 8-11 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем -39, ночью -36. Ветер 3-4 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем -41, ночью -36. Ветер 2-3 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, утром - снег. Днем -18, ночью -12. Ветер 4-6 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем -33, ночью -34. Ветер 1-3 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО