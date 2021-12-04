Коронавирус на Ямале, последние новости на 4 декабря 2021: заболели ещё 130 человек

Коронавирус на Ямале, последние новости на 4 декабря 2021 Фото: Татьяна Коркина

По данным на 4 декабря 2021 число заболевших коронавирусом в Югре на Ямале увеличилось на 130 человек, причем 124 человека заболели в муниципальных образованиях, ещё 6 – на месторождениях и производственных объектах. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 58 966 человек.

Коронавирус на Ямале, последние новости на 4 декабря 2021

С ковидом и внебольничными пневмониями госпитализированы 533 человека, из которых 59 человек находятся в тяжелом состоянии, 20 – на искусственной вентиляции легких.

В общей сложности, выздоровело 53 058 человек с начала пандемии, умерло 878 человек, трое – за сутки.