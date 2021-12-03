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Общество3 декабря 2021 12:44

В Лабытнанги продлили карантинные ограничения для детей

Это связано с высоким ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги до 11 декабря продлили карантинные ограничения. Речь идет о культурно-массовых мероприятиях, участие в которых принимают дети. По словам главы городского округа Марины Тресковой, это связано с ростом заболевших гриппом и ОРВИ.

- Ограничивается число участников репетиций и тренировок - не более 30 человек, обеспечивается ежедневный контроль уровня заболеваемости, - уточнила Марина Трескова.

Врачи отмечают, что ограничительные мероприятия дают положительный результат. Так, за прошлую неделю число заразившихся снизилось, но еще остается на высоком уровне: ОРВИ заболел 271 человек, из них 210 - дети. Гриппом болеют 104 ребенка.

В детских садах закрыта 21 группа, а в школах - 68 классов. На дистанционном обучении находится школа №8, очно получают знания только выпускники.