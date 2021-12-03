Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В Надыме началась подготовка к реконструкции первого проезда, которая начнется в следующем году. Информацию об этом сообщил глава района Дмитрий Жаромских.

- На Крайнем Севере долгая зима, поэтому у нас есть немного летнего времени, чтобы выполнить максимум работ по благоустройству. Чтобы в 2022 году они были выполнены в срок, мы приняли решение начать подготовку к реконструкции первого проезда в Надыме уже сейчас, - написал он в своих соцсетях.

На данный момент уже демонтированы дорожные плиты и подготовлена траншея для прокладки кабельной линии. На площадку завозится строительный материал и оборудование, необходимое для защиты газопровода и монтажа освещения.

Кстати, вместе с обновленным асфальтом на проезде появится освещенная велодорожка, тротуары, стоянки и разворотная площадка для грузового транспорта.