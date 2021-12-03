На улицы Ноябрьска выехал брендированный автобус «Пушкинская карта»

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске по маршрута №2 стал курсировать брендированный автобус «Пушкинская карта». Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня его пассажиров ждал приятный сюрприз, они стали участниками акции «ВеЗи себя культурно. ВеЗи себя в культуру».

- Модераторы рассказали горожанам о проекте и о том, как оформить карту. Также они подарили флаеры с QR-кодами, по которым можно «провалиться» на сайты учреждений культуры Ноябрьска и увидеть афишу мероприятий в рамках «Пушкинской карты», - добавили в мэрии.

Напоминаем, что проект «Пушкинская карта» стартовал в России с 1 сентября. Теперь молодые люди могут посещать театры, музеи, галереи, филармонии, концертные залы и иные учреждения культуры и повышать свой уровень развития. В этом году номинал карты составляет 3 тысячи рублей, а в 2022-м он повысится до 5 тысяч.