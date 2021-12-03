С начала года в ямальских лабораториях провели более двух миллионов исследований на коронавирус

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С начала года в ямальских лабораториях провели 2 миллиона 232 тысячи исследований на коронавирус. Информацию об этом сообщила директор регионального департамента здравоохранения Сергей Новиков.

- В прошлом году мы открыли ПЦР-лаборатории во всех больницах региона, в этом - укрепили лабораторные службы, закупив около 30 единиц медицинского лабораторного оборудования. Округ по-прежнему сохраняет лидерство по тестированию, опережая такие крупные мегаполисы как Москва и Санкт-Петербург, - отметил глава ведомства.

Также он напомнил, что в этом году в Салехарде и Новом Уренгое открылись инфекционные госпитали, в которых ежедневно лечатся несколько сотен пациентов. При этом медучреждения оснащены всем необходимым оборудованием для оказания помощи пациентам с коронавирусом.

Кстати, на Ямале сохраняется самый минимальный в стране показатель по летальности от COVID-19. Также благодаря вакцинации замедлились темпы заболеваемости. На сегодняшний день в регионе привито порядка 49% от общего числа населения. По этому показателю округ входит в первую тридцатку регионов-лидеров.