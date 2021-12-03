В Новом Уренгое проходят соревнованиях юных конструкторов

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое проходят VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Как рассказали в пресс-службе городской администрации, он проходит в несколько этапов.

- На первом этапе в номинации «Эксплуатация беспилотных авиационных систем Junior» соревнуются школьники 14-15 лет. Участие принимают представители школ № 3, № 4, № 17, а также Гимназии и школы-интерната из села Ныда Надымского района, - пояснили в мэрии.

Мальчишки собрали летательные аппараты, а теперь испытывают их на практике. Победитель будет защищать честь округа во Всероссийском этапе.

Кстати, конкурсная площадка развернулась на базе средней школы №3, где наибольшей популярностью у ребят пользуется кружок «3D-моделирование и Школа инженерного резерва». В нем учащиеся 5-11 классов учатся моделировать летательные аппараты, в планах - приступить к сборке подводных мини-агрегатов.