Просил купить продукты: в Тарко-Сале задержали мужчину, который снял с карты друга 20 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Пуровского района раскрыла кражу средств с банковской карты жителя Тарко-Сале. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, накануне пропажи денег заявитель давал карту своему 34-летнему знакомому, чтобы он купил продукты и алкоголь.

- В итоге мужчина признался оперативникам, что после покупки всего необходимого, он снял с карты 20 тысяч рублей на личные нужды. Сообщать об этом владельцу карты он не собирался, - добавили в ведомстве.

Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».