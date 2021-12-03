На Ямале задержали двух браконьеров, наловивших рыбы на четверть миллиона Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале осудят двух браконьеров за незаконный вылов рыбы. Как рассказали в Новоуренгойской транспортной прокуратуре, злоумышленники обвиняются по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб).

- Установлено, что в августе 2021 года обвиняемые, находясь на реке Обь, выловили с помощью сетей и моторной лодки 73 особи чира, при этом разрешение у них отсутствовало. В итоге мужчины причинили государству ущерб на сумму свыше 260 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. А в целях возмещения причиненного государству ущерба, транспортным прокурором предъявлено исковое заявление.