Ноябряне могут купить сувениры с символикой города и округа, изготовленные в инклюзивной мастерской

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске продолжается неделя добрых дел. На днях в городе стартовала акция «Вещи с особенностями». Как рассказали в городской администрации, суть ее заключается в том, что все желающие могут купить сувениры с символикой города и округа, изготовленные ребята с ментальными нарушениями здоровья из мастерской «Теплые сердца».

Сувенирную продукцию от «Теплых сердец» можно приобрести в магазине фирменной одежды YAMAL, пиццерии «Крутини», магазине «Папирус» (мкр. Вынгапуровкий) и салоне красоты «Стелла» (мкр. Вынгапуровский).

На средства от продажи товаров будут приобретены дополнительные расходные материалы для инклюзивной мастерской «Теплые сердца».