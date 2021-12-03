В Новом Уренгое осудили мужчину, который обманом выманил деньги у друзей для поездки на Ямал Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое осудили жителя одной из российских республик. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчину признали виновным сразу в девяти преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

- Установлено, что осужденный, находясь по месту своего жительства, убеждал своих знакомых, проживающих в различных городах округа, перечислить ему деньги на оплату проезда к месту работы в Ямало-Ненецкий автономный округ. Таким образом он промышлял с февраля по апрель 2021 года и «заработал» за это время 65 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

С учетом того, что обвиняемый возместил всем потерпевшим причиненный ущерб, суд приговорил его к году исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.