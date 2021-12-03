В Пуровском районе осудили водителя грузовика, по вине которого погиб человек Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе осудили водителя грузового автомобиля «МАЗ» с полуприцепом, по вине которого погиб человек. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина, после вынужденной ночной остановки, оставил транспорт на проезжей части (где остановка запрещена). При этом он не обозначил его аварийной сигнализацией и знаками, чтобы предупредить других водителей.

- В итоге в машину подсудимого врезался автомобиль «Volkswagen Touareg». Пассажирка легковушки скончалась от полученных повреждений, - добавили в ведомстве.

Суд, выслушав позицию прокурора, приговорил виновного к одному году принудительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года и 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.