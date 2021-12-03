Фото: администрация Губкинского

Жители Губкинского решают, какие улицы надо отремонтировать в 2022-2023 годах. Опрос проходит на официальной стране городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

Всего предложено пять вариантов: «улица Нефтяников», «улица Набережная», «проспект Мира», «улица Молодежная» и «40-ой проезд».

Напоминаем, что в этом году в городе отремонтировать около девяти километров дорог. Речь идет об улицах Парковая, Магистральная и Газовиков. Также в этом году начался ремонт проездов, находящихся в промзоне.