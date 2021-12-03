Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 декабря 2021 5:58

Жительница Салехардца лишилась 7 миллионов рублей, пытаясь заработать на криптовалюте

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жительница Салехардца лишилась 7 миллионов рублей, пытаясь заработать на криптовалюте

Жительница Салехардца лишилась 7 миллионов рублей, пытаясь заработать на криптовалюте

Фото: Вера Зенина

В полицию Салехарда обратилась 60-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, женщина отдала аферистам более 7 миллионов рублей, поверив в заработок на криптовалюте.

- В октябре текущего года потерпевшая увидела в Интернете рекламу об инвестировании. Женщина позвонила на указанный в объявлении номер и выслушала предложение о заработке на бирже криптовалюты. В течение нескольких дней горожанка перевела со своих банковских счетов 7 миллионов 14 тысяч рублей на неизвестные абонентские номера, - добавили в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».