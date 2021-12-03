На Ямале водители двух легковушек попали в больницы после аварий

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, одна из аварий произошла 2 декабря на 1 256 километре трассы Сургут-Салехард. Около 00:30 ночи водитель автомобиля «Hyundai» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с транспортным средством «КДМ-7881.01». В результате ДТП водитель легковушки госпитализирован.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Вторая авария также произошла 2 декабря, но уже на перекрестке ул. Дзержинского - ул. Л. Гиршгорна в Лабытнанги. Там около 16:48 водитель водитель «Renault» не пропустил автомобиль «Mazda», из-за чего произошло столкновение. В результате ДТП виновник аварии госпитализирован.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 14 аварий, а с начала года - 4 562, в которых 27 человек погибли и 306 получили травмы, в том числе 28 детей.