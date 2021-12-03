В Надыме разыскивают 39-летнего Сергея Мешкова, пропавшего пять дней назад

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» ЯНАО

В Надыме разыскивают 39-летнего Сергея Мешкова, пропавшего 28 ноября. С тех пор его местоположение неизвестно. Ориентировка на мужчину появилась на официальной странице поисковый отряд «ЛизаАлерт» ЯНАО в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Мешков Сергей Иванович, 39 лет, Надым, ЯНАО. С 28 ноября 2021 года его местонахождение неизвестно. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда: 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно)», - написано в группе.

Известно, что у мужчины есть особая примета - шрам на нижней губе.