В ямальские больницы возвращаются молодые врачи, прошедшие целевое обучение

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале успешно реализуется программа подготовки квалифицированных специалистов в сфере здравоохранения. По сообщению пресс-службы регионального правительства, на сегодняшний день обучение по данному направлению за пределами региона проходят 163 студента. Ежегодно в больницы Ямала возвращаются порядка 30 молодых специалистов.

Так, месяц назад в Новоуренгойской больнице приступила к работе молодой педиатр Залина Ханмурзаева. В школе она училась в профильном классе, успешно сдала ЕГЭ и прошла по конкурсу на целевое обучение в Тюменский государственный медицинский университет.

- В Новом Уренгое вся моя семья - родители, друзья, старшая сестра, которая тоже медик. Я очень рада, что вернулась в город и могу работать в комфортных условиях рядом с домом, - говорит Залина.

Фото: Правительство ЯНАО

Программа целевой подготовки кадров успешно реализуется и в Губкинской больнице. Недавно на работу в детскую поликлинику вышла врач-педиатр Ольга Луцив. На ее участке почти 900 маленьких пациентов.

- Я считаю, что в педиатрии должны работать, в первую очередь, неравнодушные люди. Общий язык с детьми можно найти всегда, главное знать к ним подход и просто быть искренним, - говорит медик.

Отметим, что целевое обучение гарантирует студенту стопроцентное трудоустройство. После получения диплома молодому врачу необходимо в течение пяти лет отработать в выбранной больнице или поликлинике.