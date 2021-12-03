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Недвижимость3 декабря 2021 3:13

В Лабытнанги и Харпе подвели итоги сезона благоустройства

Городской округ заметно преобразился
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги и Харпе подвели итоги сезона благоустройства. По словам главы городского округа Марины Тресковой, за прошедший период Лабытнанги стал еще более красивым.

- Вместо заболоченных пустырей по предложениям жителей построено шесть новых центров притяжения для детей и взрослых - по два в самом городе, мкр. Обской и в Харпе. А уникальные по своему содержанию скверы «Орбита», «Молодежный-2» и спортивно-игровая площадка «Паутинка» появились в мкр. Обской, - подчеркнула Марина Трескова.

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Для харповчан изменился облик квартала Северный, там появились детская и спортивная площадки. Параллельно проведено водоотведение и монтаж освещения, стал удобным проезда, а стены трансформаторной подстанции украсили граффити с северным колоритом. Кроме того, появился новый игровой комплекс по ул. Гагарина.

Всего на благоустройство направлено 219 миллионов рублей, куда входит обновление 12 дворов.