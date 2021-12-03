Житель Нового Уренгоя рискует угодить в тюрьму за хранение наркотиков Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое задержали местного жителя 1980 года рождения, хранившего наркотики. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, раньше у мужчины не было проблем с законом.

- В ходе досмотра у гражданина обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, внутри оказался наркотик синтетического происхождения массой 1,14 грамма, - добавили в ведомстве.

В свое оправдание злоумышленник пояснил полицейским, что приобрел наркотик для личного потребления, не собираясь его распространять, однако это не помогло ему уйти от ответственности.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.