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Общество3 декабря 2021 1:54

Погода на Ямале на 3 декабря: резкое похолодание

Сильный ветер
Марина Прохорова
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Погода на Ямале на 3 декабря

Погода на Ямале на 3 декабря

Фото: Вера Зенина

В пятницу, 3 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -19, ночью -22. Ветер 6-11 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -17, ночью -22. Ветер 8-11 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -14, ночью -20. Ветер 9-12 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -15, ночью -26. Ветер 8-10 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром и вечером - нег. Днем -16, ночью -22. Ветер 13-16 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -15, ночью -22. Ветер 9-15 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -18, ночью -21. Ветер 3-7 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -16, ночью -21. Ветер 10-15 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО