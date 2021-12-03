Погода на Ямале на 3 декабря: резкое похолодание

Погода на Ямале на 3 декабря Фото: Вера Зенина

В пятницу, 3 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -19, ночью -22. Ветер 6-11 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -17, ночью -22. Ветер 8-11 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -14, ночью -20. Ветер 9-12 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -15, ночью -26. Ветер 8-10 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром и вечером - нег. Днем -16, ночью -22. Ветер 13-16 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -15, ночью -22. Ветер 9-15 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -18, ночью -21. Ветер 3-7 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -16, ночью -21. Ветер 10-15 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.