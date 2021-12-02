«РН-Пурнефтегаз» поддержал экоинициативу, направленную на восполнение биоресурсов

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

В Пуровском районе ЯНАО реализуют программу по восполнению ценных пород рыб в акватории Пур-Тазовского бассейна. При поддержке «РН-Пурнефтегаза» сельскохозяйственной общиной «Харампурская» приобретены садковые системы для выращивания аквакультуры - радужной форели и чира. Работники сельхозпредприятия приступили к формированию маточных стад – половозрелых особей для искусственного разведения рыбы лососевых и сиговых пород.

Приобретённые системы выращивания рыб используются по всему миру и доказали свою эффективность. На территории Пуровского района ЯНАО подобное оборудование применяется впервые. Перед его установкой биологи проделали большую работу по определению места размещения садковых линий. Их установили в верховьях системы нагульных и нерестовых озёр, где ранее существовала большая популяция ценных пород рыб.

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

«РН-Пурнефтегаз» регулярно поддерживает инициативы, направленные на восполнение биоресурсов и восстановление экосистем. Ежегодно по заказу Общества в районе города Уват Тюменской области выпускают миллионы мальков сиговых пород рыб. Только за последние 5 лет эта цифра составила более 12 миллионов мальков.