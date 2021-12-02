В Новом Уренгое расследуют трагическое ДТП, в котором «КАМАЗ» снес легковушку

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении водителя «КАМАЗа» 1991 года рождения, по вине которого погиб человек. Как рассказали в окружной Госавтоинспекции, авария произошла 26 ноября в районе перекрестка ул. Западная Магистраль - Дружба Народов.

- Установлено, что мужчина не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ», - добавили в ведомстве.

В итоге водитель легковушки - мужчина 1988 года рождения - скончался на месте еще до приезда скорой помощи.

Сейчас новоуренгоец обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.