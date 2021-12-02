По просьбам жителей в Салехарде отремонтируют ул. Геологов, а в Лабытнанги - ул. Обская

Фото: Правительство ЯНАО

По просьбам жителей в Салехарде отремонтируют улицы Геологов, Чупрова и Патрикеева, а в Лабытнанги - улицы Обская и Бованенко. Работы проведут в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кстати, в этом году по просьбе северян в окружной столице отремонтирована ул. Маяковского. А в Лабытнанги приведены в порядок улицы Северная, Рабочая и проезд в микрорайон Геофизики, где рабочие обновили не только проезжую часть, но и тротуары. Дополнительно установлено освещение, обустроены водостоки и нанесена современная разметка.

- Это важная часть работы департамента транспорта и дорожного хозяйства. Мы понимаем, насколько важно сегодня установить стабильную связь с населением региона. При планировании нашей деятельности в обязательном порядке учитываем пожелания ямальцев, - отметил директор департамента Денис Напольских.