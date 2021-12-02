Губкинский музей освоения Севера презентовал экскурсию виртуальной реальности по 501-ой стройке

Фото: администрация Губкинского

Губкинский музей освоения Севера презентовал новый проект, реализованный на средства президентского гранта - Забытые места ГУЛАГа. Как рассказали в городской администрации, экскурсия возвращает в конец 40-х - начало 50-х годов, к месту строительству железной дороги по маршруту Чум-Лабытнанги-Салехард-Игарка.

Сферическая панорама позволяет воспринимать картинку не как изображение, а как окружающее пространство. Экскурсия с голосовым сопровождением длится 15 минут.

Фото: администрация Губкинского

- Новые технологии делают историю интересной, что особенно важно для молодежи. Не каждый бы стал слушать экскурсию про эту стройку. А вот как бы побывать на том самом месте - это уже очень интересно. Лично на меня это произвело огромное впечатление, запомнится надолго. Это страницы нашей истории, не радостные, конечно, но их надо знать, - подчеркнул глава города Андрей Гаранин.

Также в музее открыта выставка предметов, привезенных губкинцами из экспедиции по тем местам.