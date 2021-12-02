Фото: Управление культуры и молодежной политики Салехарда

Жителей Салехарда приглашают на традиционные праздничные ярмарки, которые пройдут 11 и 12 декабря с 12:00 до 18:00 часов на ул. Ленина, в Городском саду и Обдорском остроге. Информацию об этом сообщили в Управлении культуры и молодежной политики города.

- Здесь вы сможете приобрести подарки, сувениры ручной работы, уникальные товары от представителей коренных малочисленных народов Севера и ямальских производителей, а также заглянуть в демонстрационные чумы, - добавили в организации.

Также на ярмарках выступят артисты ЦКиС «Геолог» , будут работать аниматоры и фотозоны. Все желающие смогут прокатиться на оленьих упряжках, нарядить елку в народной акции, принять участие в мастер-классах и играх. Кроме того, запланировано ветовое фрик-шоу и неоново-флуоресцентное шоу.

Ниже можно ознакомиться с подробной афишей мероприятий.