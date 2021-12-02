Ямальцы для управления домом выбирают «умные колонки»

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С начала этого года спрос на товары для «умного дома» МегаФон Ритейл на Ямале вырос на 42% в натуральном выражении и 134% в денежном. Специалисты компании объясняют повышенный интерес растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.

Если несколько лет назад главным инструментом для управления «умным домом» был смартфон, то сейчас таким связующим звеном все чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. Этот тип устройств занял самую большую долю продаж – 76%.

В тройку самых покупаемых товаров также вошли интеллектуальные системы освещения. С начала этого года продажи «умных розеток» увеличились на 5,6%. В этих категориях ямальцы чаще других брендов выбирали продукцию Яндекса.

Влияние на популярность устройств для «умного дома» оказала пандемия, когда люди стали больше времени проводить в квартире или в доме. На протяжении 2021 года аналитики МегаФона фиксировали несколько пиков продаж устройств этой категории: с января по март, когда большинство россиян работали и учились удаленно, а также в мае и октябре – в период нерабочих дней.

– По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для «умного дома» еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста, – комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

За неполный год средняя цена покупки устройств для «умного дома» составила 5 617 рубля. Покупатели предпочитают выбирать «умную технику» в розничных магазинах. На долю покупок в салонах МегаФона пришлось 95% продаж, против 5% в интернет-магазине.