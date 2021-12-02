Коронавирус на Ямале, последние новости на 2 декабря 2021 года: скончались четыре человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на четыре человека. Всего с начала пандемии скончались 870 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 130 новых случаев заболевания. На данный момент 552 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 71 из них - в тяжелом состоянии, 20 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 33 389 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 442 (7,3%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 703 107 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 35 185 человек, с начала пандемии - 8 400 117. Также за сутки зафиксирован 1 221 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 277 640 человек.