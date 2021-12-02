В Лабытнанги осудят местного жителя, который случайно убил собутыльника Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги осудят 34-летнего местного жителя, обвиняемого по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Как рассказали в пресс-службе регионального следкома, происшествие случилось в ночь на 10 октября в квартире дома по ул. Первомайская.

- Установлено, что 34-летний мужчина в ходе ссоры со своим знакомым нанес ему несколько ударов руками в голову и туловище, а также удары ножом в туловище. В итоге 36-летний потерпевший скончался в этот же день в медицинском учреждении, - добавили в ведомстве.

Сейчас злоумышленник находится под стражей, где дожидается судебного заседания.