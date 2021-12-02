Коронавирус на Ямале, последние новости на 2 декабря 2021 года: заразились 130 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 130 человек. С начала периода количество заболевших достигло 58 707.

Из общего числа болеющих 552 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 71 из них - в тяжелом состоянии, 20 - находятся на ИВЛ, 4 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 870 человек.

Также за сутки выявлено 6 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 243. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 124 заражения COVID-19, за весь период - 50 464.

Выздоровел за последние сутки 91 человек, с начала пандемии - 52 868.

За последние сутки в России выявлено 33 389 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 442 (7,3%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 703 107 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 35 185 человек, с начала пандемии - 8 400 117. Также за сутки зафиксирован 1 221 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 277 640 человек.