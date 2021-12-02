Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале участников Арктического совета накормили традиционными блюдами коренных народов Севера, готовили которые молодые шеф-повара - представителей Ямала, Якутии, Норвегии и Швеции.

Мероприятие стало ключевым событием Международного выездного семинара проекта Арктического совета EALLU «Молодежь коренных народов, культура питания и перемены в Арктике».

Прием организован в рамках планарного заседания Арктического совета и включил в себя презентацию книги проекта EALLU с рецептами северной кухни и дегустацию блюд, приготовленных из мяса северного оленя и рыбы.

Несмотря на то, что кухни северных народов похожи, каждому народу было, чем удивить гостей региона: строганина из мякоти оленя, муссы из северных ягод, паштет из оленьей печени, стейки из почек - все это лишь малая часть того, что участники семинара представили на Арктическом приеме.

Отметим, что Ямальские деликатесы приготовили студенты Ямальского многопрофильного колледжа, обучающиеся по профессии повар.