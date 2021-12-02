В Надыме жители дома №6 по ул. Олимпийская пожаловались на «нефть» из кранов

Фото: паблик "Злой и добрый надымчанин"

Жители Надыма, проживающие по ул. Олимпийская, д.6, пожаловались в соцсетях на качество водопроводной воды. По их словам, из крана течет некая жидкость черного цвета. Пост об этом появился 1 декабря в группе «Злой и добрый надымчанин», сообщает «МК Ямал».

- Олимпийский д. 6, подъезд № 4. Какая красота, - кратко описал автор сложившуюся ситуацию.

В подтверждение своих слов он приложил фото, на котором видна раковина с черной жидкость, абсолютно не похожей на воду.

В комментариях к посту ямальцы ужаснулись увиденным, а затем пошутили, что из крана хлынула нефть. Также черную воду назвали «Кока-колой», какао и кофе.

Чуть позже на пост отреагировала компания «Ямалкоммунэнерго». В учреждении сообщили, что заявок по данному адресу в диспетчерскую не поступало.

- На прилегающих сетях работы не проводились. Просим обратиться в диспетчерскую вашей УК. За некачественную поставку ресурса вы можете получить перерасчет. Для этого необходимо составить акт об ухудшении качества предоставляемой услуги, - прокомментировали в ресурсоснабжающей компании.