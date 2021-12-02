Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Жители Нового Уренгоя чаще всего прививаются вакциной «Спутник V». Об этом рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе Ольга Случевская.

- Почти 60 тысяч жителей города сделали прививку. Предпочтение новоуренгойцы отдают «Спутнику V». За год применения он доказал свою эффективность, ему доверяют, как первому и самому доступному препарату. Сертификат вакцинированного «Спутником V» признан во многих иностранных государствах, - сообщила Ольга Случевская.

Сейчас в городских прививочных пунктах есть все виды вакцин: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

Для ревакцинации подходит любой препарат. Однокомпонентный «Спутник Лайт» удобен схемой применения. При этом стоит учесть, что сертификат в электронном виде начинает действовать на 21-й день после введения вакцины, это обусловлено тем, что именно через 3 недели формируется иммунитет.