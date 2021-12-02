На Ямале стартовала благотворительная акция «Теплый день»

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале уже в восьмой раз стартовала благотворительная акция «Теплый день». Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, ее главная цель - порадовать детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Начиная с 2014 года жителями региона было приобретено более 6 тысяч новогодних подарков и привлечено более 8 тысяч благотворителей. В этом году от ямальских мальчишек и девчонок поступило 1 516 желаний. Письма ребят размещены на официальном сайте акции, в них они описывают простые, но заветные мечты. Подарки, которые хотят получить юные северяне, самые разные - это игрушки, книги, развивающие наборы, одежда, музыкальные инструменты, школьные принадлежности и гаджеты.

Каждый житель региона может принять участие в акции до 19 декабря. Для этого нужно зайти на сайт, выбрать муниципальное образование, получателя подарка, затем купить презент и принести его в пункт приема в единый день сбора - 19 декабря.