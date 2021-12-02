После капитального ремонта в Губкинском открылось инфекционное отделение

Фото: Губкинская городская больница

В Губкинском открылось инфекционное отделение, в котором проводился капитальный ремонт. Как рассказали в пресс-службе городской больницы, строители заменили все инженерные сети, выполнили внутренние и внешние отделочные работы и установили систему механической вентиляции. Также была проведена замена кровли, окон, дверных проемов, стен и полов. Кроме того, теперь инфекционное отделение адаптировано для маломобильных граждан.

Фото: Губкинская городская больница

- В здании выполнены работы по модернизации системы жизнеобеспечения, которое учитывает потребности пациентов инфекционного профиля. Здесь значительно улучшатся условия их пребывания, расширятся возможности оказания медицинской помощи, - рассказала главный врач городской больницы Светлана Боровкова.

Так, в палаты стационара проведена кислородная разводка, которая необходима для бесперебойной подачи кислорода тяжелобольным пациентам, что особенно актуально в период пандемии.