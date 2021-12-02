В Ноябрьске осудят преступную группировку из семнадцати человек, занимавшуюся сбытом наркотиков Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске осудят участников преступного сообщества, сбывавших наркотики на территории округа. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, в группировку входили 17 граждан, проживающие в различных субъектах страны.

- По версии следствия, неустановленное лицо создало преступное сообщество, специализировавшееся на бесконтактном сбыте наркотиков. Оно характеризовалось устойчивостью, основанной на постоянстве состава, жесткой дисциплине, подчиненностью, четким распределением ролей и поэтапном вовлечении новых членов группы с последующим обучением, - добавили в ведомстве.

Группировка действовало на территории округа с августа 2020 года. Но, несмотря на тщательную конспирацию, деятельность наркосбытчиков пресечена правоохранительными органами в феврале 2021 года. В итоге из незаконного оборота изъято более 2,9 килограммов синтетических наркотиков и 450 граммов марихуаны.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.