Ямальские врачи спасли жительницу тундры, у которой начались преждевременные роды

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Бригада медиков Яр-Салинской больницы приняла экстренные роды у жительницы тундры. Как рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, схватки у женщины начались на восьмом месяце беременности, когда она была вместе с семьей в тундре.

- Поздно ночью супруг привез роженицу в ближайшую врачебную амбулаторию в Панаевске, ехать дальше было опасно. На помощь женщине тут же выехала бригада медиков из Яр-Сале. Добраться до Панаевска врачам помогли сотрудники Ямалспаса, - добавили в ведомстве.

В итоге ребенок родился с весом 2 680 граммов. После появления малыша на свет его вместе с мамой доставили в Яр-Салинскую больницу. Сейчас ребенок и мать чувствуют себя хорошо, в ближайшее время они отправятся домой.