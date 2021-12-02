Житель Салехарда, продававший аксессуары для телефонов с маркировкой Apple, выплатит штраф Фото: Вера Зенина

В Салехарде осудили местного предпринимателя, обвиняемого по ч. 1 ст.180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, если деяние причинило крупный ущерб). Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина решил разжиться, продавая аксессуары для телефонов с маркировкой Apple.

- Установлено, что летом 2021 года коммерсант приобрел на продажу аксессуары для телефонов с маркировкой Apple, при этом разрешения от владельцев товарного знака у него не было. Далее мужчина начал продавал товар в торговом центре «Апельсин», пока его не заметили правоохранители. Всего полиция изъяла 142 единицы контрафактного товара, - добавили в ведомстве.

В итоге суд назначил виновному наказание в виде штрафа на 20 тысяч рублей. Изъятые аксессуары по решению суда уничтожены.