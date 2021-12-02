После вмешательства прокуратуры в Тазовском районе застраховали пожарные депо двух сел Фото: Ольга Крыльцова

После возгорания пожарной части в с. Газ-Сале, которое произошло в июле 2021 года, прокуратура Тазовского района организовала проверку, в ходе которой выяснились некоторые факты.

- Установлено, что вопреки требованиям действующего законодательства «Противопожарной службой ЯНАО» не были предприняты меры по страхованию используемых муниципальных объектов в с. Находка и с. Антипаюта, где размещаются противопожарные подразделения, - пояснили в ведомстве.

В связи с этим прокурор внес представление в адрес руководителя учреждения. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, в ноябре текущего года завершены мероприятия по страхованию имущества.