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Общество2 декабря 2021 4:32

После вмешательства прокуратуры в Тазовском районе застраховали пожарные депо двух сел

Причиной проверки послужило возгорание пожарной части в Газ-Сале
Марина Прохорова
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После вмешательства прокуратуры в Тазовском районе застраховали пожарные депо двух сел

После вмешательства прокуратуры в Тазовском районе застраховали пожарные депо двух сел

Фото: Ольга Крыльцова

После возгорания пожарной части в с. Газ-Сале, которое произошло в июле 2021 года, прокуратура Тазовского района организовала проверку, в ходе которой выяснились некоторые факты.

- Установлено, что вопреки требованиям действующего законодательства «Противопожарной службой ЯНАО» не были предприняты меры по страхованию используемых муниципальных объектов в с. Находка и с. Антипаюта, где размещаются противопожарные подразделения, - пояснили в ведомстве.

В связи с этим прокурор внес представление в адрес руководителя учреждения. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, в ноябре текущего года завершены мероприятия по страхованию имущества.