За сутки на ямальских дорогах пострадали два водителя отечественных авто

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На Ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, одна из аварий произошла 1 декабря на 435 километре трассы Сургут - Салехард. Около 6:05 утра водитель автомобиля «ГАЗ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «Karosa». В результате ДТП водитель отечественного авто госпитализирован с различными травмами.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Вторая авария также произошла 1 декабря, но уже в Новом Уренгое. Около 17:00 водитель «ВАЗа», двигаясь по ул. Таежная, врезался в ехавший впереди автомобиль «Mitsubishi». Затем «ВАЗ» отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с машиной «Toyota». В результате виновник аварии получил различные травмы.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 21 ДТП, а с начала года - 4 485, в которых 27 человек погибли и 303 получили травмы, в том числе 28 детей.