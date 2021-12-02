Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В Новом Уренгое открыли монумент, посвященный подвигу ямальских пожарных. Как рассказал глава города Андрей Воронов, он находится на Аллее мужества.

- С предложением установить постамент выступил городской совет ветеранов пожарных и спасателей еще в 2018 году. Мы поддержали их идею. Дизайн постамента, разработанный нашими спасателями, воплотил в жизнь московский скульптор Сергей Полегаев, - сообщил градоначальник.

Монумент установлен как дань уважения тем, кто ежедневно рискует собой, приходит на помощь в самый трудный момент жизни.

Отметим, что финансовую поддержку в этом деле оказали «Газпром добыча Уренгой» и «Тюменьтел».