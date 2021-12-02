В Тазовском районе планируют построить более 90 тысяч квадратных метров жилья

Фото: личная страница Василия Паршакова в соцсети

В Тазовском районе продолжается активное строительство жилых домов. По словам главы муниципалитета Василия Паршакова, сейчас в райцентре строятся два жилых дома на 27 и 36 квартир, оба располагаются по ул. Геофизиков.

- В течение декабря подрядчик планирует сделать кровлю, фасады домов и установить окна. Работы идут по графику и должны завершится к концу 2022 года, - подчеркнул он.

А 31-квартирный дом по улице Пристанской уже готовится к сдаче. Сейчас работники подрядной организации занимаются внутренней отделкой и обустройством прилегающей территории.

Уже известно, что до 2025 года для расселения тазовчан планируется сдать более 90 тысяч квадратных метров. Сейчас в районе возводится 21 многоквартирный дом. Большое внимание уделяется качеству строительства и срокам выполнения работ.