Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

В Ноябрьске впервые вручат нагрудный знак «За вклад в развитие добровольчества и волонтерства». По сообщению главы города Алексея Романова, награду получат 32 самых активных жителя.

- Жители Ямала всегда славились взаимовыручкой. Но особенно активно волонтерское движение стало развиваться в регионе, когда весь мир столкнулся с пандемией. Количество волонтеров в округе ежегодно растет. На сегодняшний день в Ноябрьске насчитывается около четырех тысяч добровольцев. Все они представители различных движений, - подчеркнул градоначальник.

Кстати, в преддверии Международного дня волонтера, всю неделю в Ноябрьске будут проходить различные мероприятия, акции и флеш-мобы. Уже сегодня, 2 декабря, горожане смогут поучаствовать в акции «СТОП ВИЧ СПИД», которая пройдет в Ноябрьск-парке, а на станции переливания крови ждут доноров.