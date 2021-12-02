Погода на Ямале на 2 декабря: потепление до нуля градусов

Погода на Ямале на 2 декабря Фото: Вера Зенина

В четверг, 2 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -21, ночью -19. Ветер 12-16 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -11, ночью -8. Ветер 8-13 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег с дождем. Днем +1, ночью 0. Ветер 10-14 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -19, ночью -10. Ветер 7-9 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -3, ночью 0. Ветер 8-10 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -9, ночью 0. Ветер 6-11 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -21, ночью -17. Ветер 11-17 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег с дождем. Днем -2, ночью 0. Ветер 9-12 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.