Коронавирус на Ямале, последние новости на 1 декабря 2021 года: скончались четыре человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на четыре человека. Всего с начала пандемии скончались 866 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 129 новых случаев заболевания. На данный момент 538 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 73 из них - в тяжелом состоянии, 24 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 32 837 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 7,2% - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 669 718 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 35 679 человек, с начала пандемии - 8 364 932. Также за сутки зафиксировано 1 226 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 276 419 человек.