В Ноябрьск поступило 450 доз двухкомпонентной вакцины «КовиВак» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ноябрьск поступило 450 доз двухкомпонентной вакцины «КовиВак». Информацию об этом сообщили в центральная городской больнице.

Сейчас ноябрянам предлагают на выбор три вакцины: «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), «Спутник Лайт» и «КовиВак». Желающие привиться могут воспользоваться предварительной записью по телефонам колл-центра: 8-800-100-9103, 33-48-03, 122 либо через портал «Госуслуги». При себе необходимо иметь маску, паспорт, полис и СНИЛС.

Сама вакцинация проходит в два этапа. После прохождения полного курса вакцинации на Госуслугах появится сертификат с индивидуальным Qr-кодом, который действует на протяжении года.

График работы пунктов вакцинации:

214 кабинет: 9.00-18.00 (будни), суббота - 9.00-15.00

СОК Зенит: 9.00-19.00 (без выходных)

Ноябрьск-парк: 9.00-19.00 (без выходных)