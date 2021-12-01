Коронавирус на Ямале, последние новости на 1 декабря 2021 года: заразились 129 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 129 человек. С начала периода количество заболевших достигло 58 577.

Из общего числа болеющих 538 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 73 из них - в тяжелом состоянии, 24 - находятся на ИВЛ, 4 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 866 человек.

Также за сутки выявлено 6 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 237. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 123 заражения COVID-19, за весь период - 50 340.

Выздоровели за последние сутки 87 человек, с начала пандемии - 52 777.

За последние сутки в России выявлено 32 837 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 7,2% - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 669 718 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 35 679 человек, с начала пандемии - 8 364 932. Также за сутки зафиксировано 1 226 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 276 419 человек.