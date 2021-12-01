В Новом Уренгое задержали вахтовика с наркотиками Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Нового Уренгоя задержала жителя одной из российских республик 1992 года рождения, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, ранее у мужчины уже были проблемы с законом, а в газовой столице он работает вахтовым методом.

- В ходе досмотра у гражданина обнаружено некое вещество. Согласно заключению эксперта, это оказался наркотик растительного происхождения массой 9,89 граммов, - добавили в ведомстве.

В свое оправдание злоумышленник пояснил, что приобрел наркотик исключительно для себя, не собираясь его распространять, однако это не помогло ему уйти от ответственности.

Сейчас вахтовик обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Ему грозит до трех лет лишения свободы.